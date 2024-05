Seydou Gueye sur les rumeurs de départ d’Amadou Ba : « Quand on adhère à un parti, on ne le fait pas par procuration »

XALIMANEWS-Seydou Gueye, porte-parole du parti politique Alliance pour la république (Apr), a réagi aux rumeurs sur le départ annoncé d’Amadou Ba du parti susnommé.

« Quand on adhère à un parti, on ne le fait pas par procuration. Je n’ai pas encore entendu le camarade Amadou Ba le dire même si, ça bruisse partout. Nous attendons Amadou Ba et sa décision. Il lui appartient de le dire », a-t-il déclaré à Diourbel dans le cadre de la tournée de remobilisation et de remerciements des militants « apéristes ».

De son côté, Amadou Mame Diop, président de l’assemblée nationale, a, quant à lui, exhorté les responsables de l’Apr à se rapprocher des militants.

Par ailleurs, il a tenu à rappeler au pouvoir qu’ils resteront « une opposition républicaine. »