« Je rappelle juste que mai 2001 jusqu’à 2003 Macky Sall était le ministre de l’hydraulique et chargé des affaires d’assainissement. Pendant le temps qu’il était premier ministre, il avait des pouvoir spéciaux qui faisaient que c’était lui qui prenait les décisions dans la gestion des questions de l’eau. Ainsi, depuis qu’il est Président en 2012, c’est lui qui gère le programme décennal. Donc sur les 20 dernières années, sur toutes les questions liées à l’eau, Macky Sall est au cœur », a défendu Dr Abdourahmane Diouf sur le plateau de Walf Tv hier mardi. Il pointe du doigt à Omar Gueye aussi, qui selon lui « gère les 10 ou 15 milliards à Keur Massar, l’argent a été mis dans la gestion de ces eaux ou pas, nous constatons que si l’argent a été mis dans les inondations, on ne vivrait pas ce qu’on vit en ce moment. Il nous parle de changements climatique, de tuyau déboité. Je rappelle juste que l’année dernière c’était aussi les mêmes excuses. En 2012, Omar était le ministre de l’hydraulique donc au cœur de ce plan décennal avec les 766 milliards. Depuis lors, on n’a pas de résultat ni d’audit et les populations sont dans la misère ». « Le troisième acteur c’est l’Apix. Personne ne parle de lui parce qu’il n’est pas ministre. Le TER a dénaturé nos quartiers et nous a humilié dans notre manière de vivre . Ils ont pris nos maisons sans nous payer suffisamment, et ils n’ont pas mis de canalisations c’est pourquoi nous vivons cette situation d’inondations », s’est indigné Dr Diouf.

