Au cours de ces trois dernières années, l’Exécutif, le gouvernement et ses démembrements, le pouvoir judiciaire, la frange pro-Macky Sall des forces vives de la nation, ont tous été orientés vers la liquidation d’un homme, Ousmane Sonko qui a eu le tort de promettre de mettre fin à l’establishment, au système qui maintient le Sénégal dans la pauvreté depuis 60 ans, un système qui depuis 2012 a muté en l’une des pires voyoucraties de cette planète.

Ce projet salvateur de Ousmane Sonko, étant contraire aux intérêts de certains, a déclenché un assaut combiné de leur part, avec en tête de file Mr Macky Sall, ses procureurs, ses juges, sa force armée. Ces assauts ont causé dans le camp de Ousmane Sonko :

** Son emprisonnement arbitraire. Ses bourreaux espèrent même qu’il en perde la vie.

** L’emprisonnement lâche et arbitraire de 1800 citoyens n’ayant commis aucun crime ou délit

** L’assassinat de 60 citoyens n’ayant commis aucun crime ou délit

** Des blessures graves et tortures sur un millier de citoyens depuis Mars 2021

Ces crimes et ces dérives sont le fait de l’instauration de primes à l’arrestation ou à l’exécution de tout militant ou sympathisant de Ousmane Sonko, de tout citoyen anti-establishment. Les meneurs de cet assaut ont été jusqu’à criminaliser le port de bracelet ou de tout vêtement avec l’effigie ou le nom de Ousmane Sonko

Cette funeste entreprise a causé d’autres dégâts d’ordre plus général, notamment :

** L’abolissement des acquis démocratiques, l’instauration d’un régime totalitaire, de la censure et des répressions à balles réelles

** Les coupures intempestives d’internet, des réseaux sociaux, des signaux de télévision

** L’affaissement de l’économie, la ridiculisation des institutions, le discrédit du Sénégal à l’internationale.

A ce jour, aucune issue n’est entrevue avant le transfert du pouvoir des mains de Mr Macky Sall à son successeur. Tout va à crescendo, y compris les souffrances des populations. Etant donné que toute cette situation n’est due qu’aux promesses de Ousmane Sonko de mettre fin à cet establishment, nous demandons à Mr Sonko de faire la déclaration en 10 points qui suit, ce qui nous le pensons fera s’estomper le chaos ambiant, fera libérer tout le monde, ramènera le calme avant les élections de 2024 :

« » » » Moi Ousmane Sonko, si les prochaines élections font de moi le président de la république :

1° Je m’engage à ignorer les pratiques corruptrices et l’enrichissement sans cause dans la magistrature, à poursuivre les promotions et affectations selon l’allégeance à l’exécutif, à ignorer les patrimoines et déclarations de patrimoines des magistrats

2° Je m’engage à poursuivre les pratiques corruptrices dans le milieu de la presse, à faire assurer les charges de certains groupes de presse, à favoriser l’enrichissement de patrons de presse qui sont au service de l’exécutif

3° Je m’engage à maintenir les avantages et les reports de départ à la retraite que mon prédécesseur aura décidé pour certains fonctionnaires civils et militaires

4° Je m’engage à poursuivre l’octroi de postes et de contrats aux responsables d’organisations de la société civile qui se sont soumis à l’exécutif, tel que Le Forum du Justiciable, l’ONG 3D, et autres

5° Je m’engage à ne pas faire diligenter d’enquêtes sur les assassinats des 60 citoyens morts entre Mars 2021 et Juin 2023, sur les morts de citoyens en détention, sur les disparitions de gendarmes, sur les tortures à mort, sur les milices vues au siège de l’APR et aux côtés des FDS

6° Je m’engage à enterrer tous les dossiers qui ont été entassés sous le coude de mon prédécesseur, dans les tiroirs des procureurs, dans les armoires des FDS, concernant les membres du régime ayant gouverné de 2012 à 2024. Je m’engage à ne soulever aucun dossier d’enrichissement illicite, de biens mal acquis, de détournement de deniers publics, ou de mauvaise gestion

7° Je m’engage à ne pas soulever d’enquêtes sur la fondation « Servir le Sénégal », sur les activités et les avoirs de Amadou Sall, sur la gestion et les avoirs de Mansour Faye, sur la gestion et les avoirs de Aliou Sall, sur les activités et avoirs d’aucun des membres de la famille Sall – Faye – Seck – Timbo

8° Je m’engage à rester soumis aux décisions et orientations de tout président de la république française, et à privilégier les entreprises françaises, turques, chinoises, israéliennes au détriment des entreprises sénégalaises dans l’octroi des contrats et licences

9° Je m’engage à ne pas renégocier les contrats signés avec nos partenaires étrangers, concernant les hydrocarbures, les infrastructures, les BTP, la pêche, les services. Je m’engage à maintenir les maigres pourcentages du Sénégal

10° Je m’engage à ne jamais donner suite aux dossiers pendants de Bougazelli, de Cheikh Yerim Seck, des camps de concentration de Modou Kara Mbacke, et de toutes les autres personnalités appartenant au camp de mon prédécesseur « »

Avec ces engagements annoncés par Ousmane Sonko, nous sommes convaincus que dès à présent et jusqu’à à Février 2024, les tenants actuels du pouvoir et de la justice au service de l’exécutif retrouveront leurs esprits, les parodies judiciaires cesseront, les 1800 prisonniers politiques seront remis en liberté, Ousmane Sonko également, il recouvrera les mêmes droits que les citoyens lambda, une certaine presse cessera le lynchage médiatique contre son camp, les répressions à balles réelles cesseront, les attentats manigancés cesseront, Tik-tok sera rétabli, l’internet ne sera plus coupé, etc…..

Certes les pillages se poursuivront car l’habitude est devenue une seconde nature, mais au moins il y’aura moins de sang et de larmes d’innocents qui couleront pendant quelques mois. Après on verra ce que le peuple décidera.

Si Ousmane Sonko avait donné ces gages à l’exécutif, comme l’ont fait les candidats qui étaient au dialogue, toutes ces arrestations lâches et arbitraires contre le Pastef, contre leurs sympathisants, contre les sénégalais anti-establishment, n’existeraient pas.

Ousmane Sonko devrait donc faire cette déclaration, ne fusse que pour calmer la voyoucratie d’ici Février 2024.

Boubacar SALL

E-mail : [email protected]