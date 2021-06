XALIMANEWS- Dans le cadre du partenariat entre le FONGIP et le CMS en collaboration avec l’ASCODEM (Association pour le Co développement), une convention a été signée ce Jeudi 10 Juin. Elle permettra de contribuer, dans une large mesure, à la prise en charge des besoins de financement et d’emploi des acteurs économiques des marchés et des jeunes. Pour ce faire, elle prévoit la mise en place d’une ligne de garantie portefeuille de 100 millions pour mobiliser un volume de financements d’au moins 200 millions destinés aux acteurs de l’ASCODEM. Ce sera l’occasion d’avoir, des taux d’intérêt très compétitifs inférieurs à 9%, des durées de crédit allant jusqu’à 3 ans et des différés minimums de 3 mois. Ce qui constitue une opportunité et un atout de taille pour les acteurs économiques du secteur informel, surtout les commerçants des marchés.

