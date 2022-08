« L’objectif de ces rencontres est de pour trouver une issue favorable entre les deux États frères concernant l’affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Nous leurs avons fait savoir notre souhait de résoudre pacifiquement l’affaire. Car étant des marcheurs de l’unité africaine, nous avons l’obligation et le devoir de nous impliquer dans cette affaire d’état, pour trouver une solution africaine ; parce qu’un conflit interafricain pourrait déstabiliser la sous-région alors que nous sommes confrontés à un problème plus sérieux, celui du terrorisme en Afrique », renseignent les marcheurs . De plus, « nous avons rappelé aux ambassadeurs notre position par rapport aux sanctions de la CEDEAO que nous jugeons anormales et qu’elles étaient l’une des raisons justificatives de la marche à pied de 1360 km, de Dakar jusqu’à Bamako », indique le communiqué. Par ailleurs, « les deux ambassadeurs ont salué notre démarche et nous ont rappelé aussi que la jeunesse africaine doit s’impliquer davantage dans les affaires du continent et que ceci est un devoir », ajoute le communiqué.

« Vue la situation préoccupante pour la stabilité de la sous-région ouest-africaine concernant les 49 soldats ivoiriens au Mali, une délégation de la Marche Panafricaine Dakar – Bamako a été reçue respectivement ce Mercredi et jeudi en audience par l’ambassadeur du Mali au Sénégal, Son Excellence Mr Mohamed El Moctar et l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Sénégal Son Excellence Mr le Général Sékou Touré », peut-on lire dans un communiqué publié ce vendredi par la Mâche Internationale Dakar-Bamako . Le communiqué affirme « en tant que panafricanistes, cette affaire nous préoccupe et nous donne la responsabilité de nous impliquer face à cette situation qui interpelle toute l’Afrique. Ainsi, nous avons pu rappeler aux ambassadeurs que le Mali et la Côte d’Ivoire sont liés par l’histoire, par la géographie et qu’il faudrait éviter de fragiliser les liens fraternels des deux peuples ».

