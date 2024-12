Situation des travailleurs de la presse : Les révélations de Migui Marame Ndiaye

XALIMANEWS- Les journalistes et agents de la presse traversent une période plus que difficile. C’est le moins que l’on puisse dire devant le tas de plaintes qui fusent au quotidien. A en croire le président de la Convention des jeunes reporters, la situation a empiré depuis quelques mois dans plusieurs organes de presse. Migui Marame Ndiaye parle de catastrophe et alerte.