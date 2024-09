Situation du pays : Le gouvernement de Sonko fait le point, ce jeudi

XALIMANEWS- C’est à travers un communiqué, ce mardi soir, que la Primature informe d’une sortie du gouvernement, dans les prochaines heures. Dans le document, parvenu à Xalima, il est dit qu’en réponse à l’engagement de transparence et de redevabilité pris par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, le gouvernement va présenter les résultats d’un travail approfondi d’évaluation de la situation nationale. Aussi, un point de presse est prévu, ce jeudi 26 septembre, au Building administratif Mamadou Dia.

Sous la coordination du Premier ministre, l’événement s’inscrit dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau plan stratégique Sénégal 2050 – Agenda national de transformation. « Ce processus rigoureux, désormais achevé, a permis de dresser un bilan complet de la situation actuelle du pays, tout en identifiant les principaux défis à surmonter pour un redressement durable. Afin de partager ces conclusions avec le peuple sénégalais, un point de presse sera organisé le jeudi 26 septembre à 10 h, au 10e étage du Building administratif Mamadou Dia, à Dakar », lit-on dans ce document.



Cette rencontre sera, également, l’occasion du coup d’envoi du lancement officiel de l’Agenda national de transformation prévu pour le lundi 7 octobre 2024. Un plan stratégique qui se veut une réponse aux aspirations des citoyens, avec pour objectif de transformer en profondeur l’économie sénégalaise et de renforcer la souveraineté nationale.



« Le Sénégal 2050 vise à garantir une croissance inclusive et durable tout en positionnant le pays comme un acteur majeur sur la scène internationale », explique le communiqué qui souligne

que le gouvernement compte, ainsi, partager les défis identifiés au même titre que les mesures correctives qui seront mises en œuvre pour pallier les insuffisances.

Et d’ajouter : « Il s’agit d’un projet ambitieux qui doit permettre de redonner une nouvelle dynamique aux secteurs prioritaires de l’économie et de tracer une trajectoire claire vers un Sénégal prospère et équitable ».