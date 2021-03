XALIMANEWS: Le Grand Serigne de Dakar, chef suprême de la Collectivité Lébou, Papa Ibrahima Diagne, a invité le président de la République à réunir toutes les forces vives afin de ’’servir la patrie’’. ’’Nous devons comprendre que devant la gravité de la crise, l’heure n’est plus aux calculs politiques. Il est question de sauver le Sénégal. C’est pourquoi, j’en appelle au chef de l’Etat, afin qu’il réunisse toutes les forces vives du pays pour servir la patrie, afin de garantir la sécurité et l’intégrité du territoire’’, a-t-il déclaré. Le guide la Collectivité Lébou s’exprimait lors d’une rencontre qui a regroupé les responsables des 12 penc de Dakar et plusieurs chefs traditionnels, des délégués de quartiers et chef de villages traditionnels de sa Collectivité. Il réagissait aux dernières manifestations qui ont secoué le Sénégal, suite à l’interpellation du député Ousmane Sonko. ’’Nous demandons à l’Etat du Sénégal d’assurer la sécurité du pays, de ses populations et de leurs biens. Refusons de nous amuser avec la sécurité du pays’’, a-t-il poursuivi.

