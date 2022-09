ADVERTISEMENT

Face à la Presse, les Organisations du Secteur Privé National ont noté un satisfecit des législatives du 31 juillet passé. Au surplus, le President du Conseil National du Patronat ( CNP), Baïdy Agne, porte parole du jour est revenu sur la situation Politique, Economique et Sociale du pays. Tout en rappelant que le Sénégal comme beaucoup de pays fait face à des crises exogènes mondiales et régionales sans précédent comme: la pandémie de la Covid-19, la hausse des denrées de premières nécessités, le renchérissement substantiel des coûts du fret, les chocs pétroliers et gaziers, la hausse du dollar, le dérèglement climatique, le conflit russi-Ukrainien et les tensions sino-taïwanaises et enfin la gestion de la sécurité de la Sous région. Mieux selon toujours Monsieur Agne le secteur national a fait montre de résilience en prenant en charge les surcroîts financièrs dans le but de préserver les emplois et le pouvoir d’achat des Sénégalais.

Toujours dans cette logique, le secteur privé rappel qu’aucun pays ne peut apporter des réponses durables à l’amélioration des conditions de vie de sa population et la création d’emplois durables, sans son secteur Privé National. Par ailleurs le Président du Conseil National du Patronat plaide pour l’élargissement du cadre réglementaire et juridique du contenu local à d’autres secteurs d’activités que celui du pétrole et di gaz, mais aussi pour plus d’engagement à nos côtés de l’administration publique, plus de patriotisme économique, moins de haine de soi, moins de stigmatisation et de suspicion des privés nationaux qui gagnent des marchés et enfin de nouvelles règles de complémentarité avec l’investissement direct étranger.

Pour terminer le secteur privé demande aux élus de la 14ème législature d’auditionnez le secteur privé National avant de voter une quelconque loi à caractère économique et social.