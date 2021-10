Le BEN Synpics » Syndicat des professionnels de l’informatique et de la communication du Sénégal, par le biais de son secrétaire général, Bamba Kassé, a fait face à la presse, ce mercredi 13 octobre 2021, à la maison de presse. L’objectif était de revenir sur les difficultés dans lesquelles les journalistes exercent leur travail. » Salaire dérisoire, des stages à long termes, absence de contrat de travail, surcharge du travail etc.. ». A cela, il appelle les patrons des médias à plus d’humanisme, et à l’Etat d’être plus grand avec les taxes fiscales.

