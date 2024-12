Situation tendue à la mairie de Dakar : L’ADHA exige le « respect des droits des travailleurs »

XALIMANEWS-L’Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) a pris position dans le dossier de la mairie de Dakar. Dans un communiqué publié ce vendredi 20 décembre, l’ONG a exprimé son inquiétude concernant la situation des conseillers municipaux. Selon elle, ces derniers seraient empêchés d’accéder à l’Hôtel de Ville pour tenir une réunion prévue dans le cadre de leurs attributions légales.

L’ADHA s’indigne face à cette situation qu’elle considère comme une « atteinte grave à la libre administration des collectivités locales, principe fondamental garanti par la Constitution de la République du Sénégal et les lois organiques relatives aux collectivités territoriales ». Elle rappelle que « l’article 102 de la Constitution sénégalaise établit clairement que les collectivités locales s’administrent librement dans le cadre des lois en vigueur ». L’ONG ajoute que la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales garantit les prérogatives des organes délibérants et exécutifs pour l’accomplissement de leurs missions. Toute entrave à leur fonctionnement régulier, selon ADHA, constitue une violation des droits et un déni des principes démocratiques.

L’organisation insiste sur le fait que « la décision déclarant démissionnaire le maire Barthélémy Dias ne saurait, en aucun cas, justifier un blocus de l’institution municipale ni empêcher les conseillers municipaux d’exercer leurs fonctions conformément à l’ordre du jour validé ». Elle qualifie une telle entrave d’abus de pouvoir, contraire aux principes de légalité et de proportionnalité.

Face à cette situation, l’ADHA demande la levée immédiate du blocus pour permettre aux conseillers municipaux d’accomplir leurs missions. Elle laisse toutefois l’affaire entre les mains des tribunaux compétents, chargés de statuer sur la validité ou non des décisions administratives relatives aux affaires municipales. Enfin, elle exhorte les autorités administratives à respecter le principe de neutralité et à éviter tout acte pouvant entraîner un abus de pouvoir ou entraver le fonctionnement normal des institutions locales.

En attendant, faut-il le rappeler, Ngoné Mbengue, première adjointe et membre de Taxawu Sénégal, assure l’intérim à la municipalité de Dakar.