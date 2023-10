Le besoin total en enseignants s’élève à 258, dont 126 pour l’élémentaire, 39 pour le moyen, 77 pour le secondaire et 16 pour la formation professionnelle et technique (FPT). Les nouveaux lycées de Biti-Biti, de Suel, d’Abéné et Niamone, ainsi que l’augmentation des effectifs dans l’élémentaire et le secondaire, accentuent particulièrement ces besoins. En ce qui concerne les tables-bancs, il est estimé qu’il en faut 21 063.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy