XALIMANEWS: Des scenarii qui, on dirait sont du même producteur du point de vue de leur ressemblance. Le mois de ramadan est le mois des sketchs qui, à la base étaient faits, pour divertir après une longue journée de jeûne. Mais maintenant, il semblerait que les producteurs veulent juste s’afficher sur le petits écran peut importe le contenu à diffuser. Chacun y va de son imagination. Ils sont une quarantaine. Ceux qui ne peuvent pas apparaître à la télévision, ont pris d’assaut les réseaux sociaux. Parmi ces sketches, il n’y a pas plus de 10 qui captent l’attention des téléspectateurs ou des internautes. S’aventurer à les regarder, serait un véritable combat. Tout de même, nous allons en citer quelques uns. « Adja Ramadan, koorou Bidew, le ramadan de Ass, la Gargotte d’Amina Pote, koorou Soleil levant, Koorou Wadiou Bakh, Madoumbé et Niankou, Koorou Gueye ak Mbaye, Koorou Deureum ak Baye, Euros koorgui, Rirou koorgui, Koorou Yoro ak Guewel yi, Gale no stress, le ramadan de Ngagne, Koorou Sanekh ak Diabaryi, Crax Jaboot, Boutikou Diogoye, Koorou Diery Ngoné, Ndogou Li, keur mère Dial, » pour ne citer que ceux-là. De toutes ces productions, seules certaines ont réussi à maintenir l’esprit de divertir les téléspectateurs. Certains sont insensés et ne riment pas du tout avec ce mois béni. Le but est peut-être, pour juste attirer les sponsors et se faire de l’argent. Ce qui, d’ailleurs fausse carrément le but premier du théâtre. Il y’a des « comédiens » pour qui être « célèbre » n’a pas de prix. Et d’autres qui ne veulent pas que la vedette leur soit volée. Des raisons qui expliquent peut-être cette pléthore. Mais, Où est donc le Conseiller National de Régulation de l’audiovisuel (CNRA)? Est ce lui qui a permis à tous ces téléfilms de se mettre sur le marché de la cinématographie?

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy