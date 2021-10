Une vaste mafia de stupéfiants vient d’être démantelée par la brigade de recherches Huit personnes dont trois dames ont été interpellés. Il s’agit de M.G.Sarr alias Mbappé, M. Dione alias César, A. Y. Diakhaté lesquels étaient en galante compagnie des dames, dont M.S.Déme, D Laye et A.D. Mbengue. Les dealers opéraient dans des restaurants huppés de Dakar et autres Hight-club, sis à Yoff Almadies qu’ils avaient transformé en niches interlopes, où se vendaient, dans la clandestinité différents variétés de drogue. Mbappé le présumé cerveau était spécialisé dans le trafic de faux documents et de piratage de cartes bancaires. Déférés, les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, trafic, offre et cession de drogues.

