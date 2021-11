Cher Miss 2020, c’est un mauvais moment à passer et je suis certaine que tu t’en sortiras. Rien dans la vie n’est acquis pour personne; et encore moins pour une jeune, réputée et belle fille?. Relèves la tête, ramasses tout ce qui se trouve sur ton chemin et fais-en une arme d’endurance et un stimulant dans ta vie. Chaque coup dur que tu recevras, convertis-le en booster d’énergie pour te frayer un passage vers un avenir radieux.

