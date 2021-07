À en croire Dr Mouhamed Said Ba SG du forum islamique, partenaire stratégique de l’Ong Turque, dans le domaine humanitaire au Sénégal qui intervenait ce vendredi lors du point de presse-bilan de cette opération, la distribution de ces aides s’est déroulée avec l’apport de l’administration territoriale et les ministères de la Santé et de l’Elevage. Mouhamed Said Ba de préciser que 2 500 bœufs ont été égorgés dans le cadre de cette opération qui a permis de sillonner 13 régions sur 14 au Sénégal.

