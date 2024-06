Solidarité avec le peuple Cubain et soutien à l’appel mondial à la levée inconditionnelle de l’embargo (Par Mamadou Diop Decroix)

Depuis plus de six décennies, la Cuba subit les conséquences d’un blocus cruel et inhumain imposé par le gouvernement des États-Unis. Cette politique hostile vise clairement à isoler Cuba et à infliger des souffrances inacceptables à sa population. Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, l’administration Trump a, entre autres sanctions, inscrit Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme. Cette désignation injustifiée a fortement empêché Cuba de réaliser des transactions bancaires internationales et d’acheter des biens de base tels que le carburant, la nourriture, les matériaux de construction, les produits d’hygiène et les médicaments.

Le Parti Africain pour la démocratie et le socialisme (AJ/PADS) condamne fermement ces actes contraires aux principes fondamentaux de justice et de coopération internationale. Nous exprimons notre entière solidarité avec le peuple cubain et soutenons l’appel mondial à la levée inconditionnelle de l’embargo. Nous appelons l’actuelle administration américaine à retirer Cuba de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme et à mettre fin immédiatement à ce blocus inhumain rejeté par la communauté internationale. En ce jour, nous nous joignons à une initiative mondiale visant à rassembler plus d’un million de signatures afin de faire entendre la voix de la justice et de la paix. Nous invitons tous les citoyens du monde entier à se mobiliser en soutien à Cuba.

Dakar, le 5 juin 2024