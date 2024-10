Sommet de la Francophonie : Yassine Fall « Nous misons plutôt sur l’influence politique… et sommes orientés vers les langues nationales « 

XALIMANEWS- Partie représenter le Président Bassirou Diomaye Faye, à Paris, lors du Sommet de la Francophonie, la ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine, Yassine Fall n’y est pas allée par quatre chemins pour apprécier et évaluer le rôle de l’institution dans l’évolution des pays africains. Selon elle, l’influence politique du Sénégal est plus en jeu dans cet événement. Mieux, Yassine Fall estime que la Francophonie devrait jouer un rôle plus actuel pour accompagner les pays membres à être présents sur les questions cruciales du moment, relevant le fait que « l’OIF ne défend pas les pays africains sur l’endettement ».

Par ailleurs, la diplomate souligne que le Sénégal est, à présent, plus orienté vers la promotion des langues nationales ainsi qu’une communication efficiente avec l’Afrique anglophobe.

Ayant d’abord abordé l’absence du Chef de l’Etat, Diomaye Faye, à ce premier Sommet de la Francophonie, sous son magistère, la ministre des Affaires Etrangères minimise et parle d’un agenda qui priorise les questions nationales.