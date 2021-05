Nous exigeons également l’arrêt de la centralisation des réserves de change auprès du Trésor public Français et le retrait de tous les représentants Français auprès des organes de décision des pays de la zone Franc tels que le conseil d’administration de la BECEAO, la commission bancaire et le comité de politique monétaire car aucun Africain ne siège au niveau de la Banque Centrale Européenne. En clair, nous voulons des banques centrales réellement indépendantes et autonomes qui décident seules des choix de leur politique monetaire et l’imposent aux autres en fonction de leurs seuls intérêts.

