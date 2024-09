Sommet du Futur : Birame Souleye Diop souligne l’importance de l’énergie nucléaire pour un avenir durable

XALIMANEWS- Le samedi 21 septembre, Birame Souleye Diop, Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, a participé à un panel de haut niveau lors du Sommet du Futur, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. Ce panel, intitulé « Exploiter la science nucléaire pour un avenir durable », a réuni des dirigeants mondiaux pour discuter du rôle de l’énergie nucléaire dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

Le ministre a souligné l’importance du nucléaire non seulement pour l’indépendance énergétique, mais aussi pour des secteurs clés comme la santé et l’agriculture. Il a affirmé que le Sénégal explore toutes les technologies innovantes pour diversifier son mix énergétique et garantir un accès universel à l’énergie.

Cet événement a permis de réfléchir au potentiel du nucléaire pour un avenir énergétique plus durable et équitable.

Ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines