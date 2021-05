Pour ce qui est des transferts de fonds, Macky est très exigent. « Par souci d’efficacité et de diligence », Macky Sall souhaite que les réallocations se fassent via des institutions internationales et africaines appropriées. Ce qui n’est la seule suggestion du Président. Il estime qu’au-delà des solutions conjoncturelles, l’Afrique a surtout besoin d’une réforme de la gouvernance économique et financière mondiale, avec des mécanismes innovants. Ce qui, selon lui, va permettre d’accéder aux marchés de capitaux à des coûts soutenables et selon des maturités adaptées aux actifs à financer. « C’est une nécessité vitale pour nos économies. Autrement, tous les efforts d’émergence resteront vains », a-t-il déclaré.

Très engagé dans la relance des activités économiques du continent en général et du Sénégal en particulier, le Chef de l’Etat, en voyage à Paris, note que ces mesures restent insuffisantes : « A titre d’exemple, rien que pour les pays africains à faible revenu, le FMI estime le besoin de financement additionnel entre 135 et 205 milliards de dollars d’ici à 2025. Je lance un appel aux pays du G20, qui recevront plus de 2/3 des nouvelles allocations de DTS, afin qu’ils réallouent leurs quotas en appui aux efforts de relance des pays africains, sous forme de dons, de prêts concessionnels et semi-concessionnels à longue maturité ».

