Sommet GAVI : Bassirou Diomaye Faye annonce un programme de 154 milliards, avec la production de 300 millions de doses à Diamniadio

XALIMANEWS- Lors de son allocution sur la tribune du sommet Gavi pour l’alliance sur le vaccin, le président Bassirou Diomaye Faye a plaidé la souveraineté vaccinale de l’Afrique. Le chef de l’Etat explique que le Sénégal jouera un grand rôle et rappelle que l’Institut Pasteur a lancé un programme de développement industriel estimé à 252 millions de dollars, soit 145 milliards de nos francs.

« Un des défis majeurs pour l’Afrique aujourd’hui, c’est de produire des vaccins, des médicaments et diagnostics, mais également accéder aux plateformes de commercialisation pour participer pleinement à la lutte contre les menaces sanitaires futures (…) Dans la perspective de consolidation des acquis et de la réalisation de l’objectif de l’Union Africaine de produire sur le continent 60% des vaccins utilisés sur place d’ici 2040, l’Institut Pasteur de Dakar a initié, avec le soutien du Gouvernement sénégalais, un programme de développement industriel estimé à 252 millions de dollars », a annoncé le président Faye lors de son discours au sommet Gavi, en France.

Le Chef de l’Etat Sénégalais annonce également la production de 300 millions de doses de vaccins divers à Diamniadio. « La réalisation des infrastructures et l’acquisition des équipements sont en cours de finalisation et le site du Vaccinopole de Diamniadio qui constitue une des entités du programme aura une capacité de production de 300 millions de doses de vaccins de routine, épidémiques ou pandémiques en utilisant trois (03) plateformes technologiques dont l’ARN messager », a t-il ajouté.

Ces initiatives devraient, ainsi, permettre au Sénégal et à l’Afrique d’être autosuffisants, en partie, en vaccin.