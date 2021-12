Une occasion saisit par le chef de l’Etat sénégalais de témoigner du ‘’dynamisme du partenariat sénégalo-turc’’, soulignant que les deux pays ont réalisé de grands projets depuis près de dix ans. ‘’Je dois témoigner ici du dynamisme du partenariat sénégalo-turc. Depuis près de dix ans la Turquie et le Sénégal ont considérablement intensifié leurs relations politiques et diplomatiques’’, a déclaré Macky Sall sur twitter à l’occasion du sommet Turquie-Afrique qui s’est tenu à Istanbul. Le président sénégalais a remercié son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ‘’pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité généreuse’’ qu’il a offerts aux dirigeants africains ‘’dans cette belle cité d’Istanbul, carrefour historique d’échanges et de rencontres’’. ’’Je pense que nous pouvons davantage relever le niveau de nos échanges commerciaux et l’investissement pour la réalisation conjointe de projets d’infrastructures de développement en Afrique d’infrastructures routières, autoroutières, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires…’’, a dit Macky Sall. Il a souligné que le Sénégal et la Turquie ont ‘’réalisé de grands projets, dont un Centre de conférences internationales, un parc des expositions, une gare pour gros porteurs, un marché d’envergure nationale une plateforme sportive multidisciplinaire appelée Dakar Arena et un stade moderne de 50 000 places’’.

