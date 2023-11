ADVERTISEMENT

Depuis des décennies je fustige la sonatel – Orange sur son mode de fonctionnement basé sur de l’arnaque et d’un système de fourberie qui ne se résume que par un seul mot : voler et encore voler…systématiquement !

J’ai eu la chance d’en discuter avec quelques employés, notamment ma propre nièce , cadre dans l’entreprise. La seule réponse qu’ils me donnent c’est l’état du Sénégal qui les pompe et les impose des taxes qu’ils répercutent sur leurs clients …..

Hey, la communication téléphonique est presque partout gratuite à travers le monde . De même l’usage de l’internet en mode illimité.

Je ne sais pas ce qui se cache derrière leur système illimix, mais je constate et pour le déplorer, que ce n’est que de l’arnaque !

A chaque fois que je séjourne au Sénégal, je m’arrange toujours à me mettre à l’abri du besoin de communiquer, soit par appel normal ou même à travers ces multiples voies de communication, comme what’s App, telegram, face book messagerie vocale, Apple face Time et j’en passe !

Ce n’est qu’au Sénégal que des patrons, milliardaires, millionnaires, peinent à communiquer normalement en utilisant leur téléphone portable.

Les gars, le téléphone est très très cher au Sénégal.!!!

Boycottons tout ce qui est Orange – Sonatel !!!

La sonatel doit impérativement revoir son système de tarification sur l’ensemble de ses produits.

Cette société nationale, j’allais dire, cette société française ( Orange ) est une nébuleuse au cœur du sytème de communication au Sénégal . Elle doit être boycottée par les patriotes du pays. Quand je dis patriotes ne pensez surtout pas aux éléments de pastef. Je parle des sénégalais qui aiment leur pays et qui se soucient de son développement. Les Pastefiens n’en sont qu’une partie et une bonne partie d’ailleurs à l’instar de leur chef, à qui je souhaite de retrouver le plus rapidement sa liberté. Son emprisonnement est injuste et ne repose sur rien ! La place d’un homme de la dimension de Ousmane Sonko n’est pas en prison en ce moment où il porte l’espoir d’une jeunesse qui s’évade en masse et meurent dans l’océan . Au moment où les plus chanceux sont emprisonnés dans les prisons américaines…

Macky sall n’est qu’un dictateur et les sénégalais de vrais poltrons. Les politique…des traîtres !

Pardonnez moi du Dérapage !

Je veux juste, pour illustrer mon propos , partager avec vous ces différents tarifs, comparés à ceux du Sénégal :

Pour $ 3 dollars tu peux appeler, pendant un mois, je dis bien trente jours ( 30 jours )

Alors que pour appeler au Sénégal le pauvre sénégalais de la diaspora doit débourser $20 dollars .

C’est énorme et c’est vraiment absurde !

Regardez vous mêmes les autres destinations….

Pas plus de $ 5 dollars pour un mois d’appel …..

Ce n’est qu’au Sénégal que cela se passe .

L’arnaque c’est aussi orange Money.

Pendant des années cette entité financière a abusé de la naïveté de nos compatriotes, toujours dans le mode de tarification de ses produits!

Pour leur confier ton argent tu paies pour le retirer tu paies .

Il a fallût qu’un sérieux concurrent comme wave vienne avec des tarifs sociaux très raisonnables pour que ces voleurs se résignent sans honte à s’aligner à leur niveau. Thiiimm !!

Je ne vais pas clore sans interpeller l’état du Sénégal, mais aussi le futur président qui sera élu .

Pour leur dire tout simplement que gouverner des pauvres, c’est avoir pitié d’eux. Ils sont des humains et ont droit à la vie et au bonheur . Ayez pitiés de vos compatriotes. !!

La destination Sénégal est l’une des plus chère au monde !

Par exemple si le billet allez retour USA – Dakar coûte $ 1200 dollars, les $800 rentrent dans caisses de l’état, comme taxes et autres ….

Et malheureusement cet argent est détourné par les politiques.

Boycottons la sonatel !

Madère