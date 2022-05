Selon le chroniqueur, Khalifa Sall a eu toutes les peines du monde avant de joindre Ousmane Sonko au téléphone. «Mais le leader de Pastef déclina tous les appels intempestifs et insistants de son allié politique, raconte Madiambal Diagne. Khalifa Ababacar Sall se sentit snobé et demanda à un autre collaborateur d’essayer de joindre Ousmane Sonko. Et miracle, le maire Ziguinchor décrocha sans aucune difficulté, mais n’accepta pas qu’on lui passe Khalifa Sall au téléphone.» Le journaliste ajoute : «C’est suffisant pour mettre ce dernier et son poulain, Barthélémy Dias, dans tous leurs états ! Mais le plus dur pour eux était à venir.»

