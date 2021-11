Sonko, Barthélémy, Khalifa et Gackou sont bloqués par les éléments de la GIGN dans une maison de la rue 7 angle blaise Diagne. La voiture de Sonko a été réquisitionnée par la police, et conduite au commissariat central. Le chef de protocole d’ Ousmane Sonko Djiby Diop Ndiaye et dans la voiture ainsi que 1 garde du corps et chauffeur. Ils avertissent, « tous les bagages d’Ousmane Sonko sont dans la voiture.

