Démissionner en fin Juillet 2022, date de la fin du mandat des députés de la 13e législature, voilà la déclaration burlesque de Sonko ,tenue cet après-midi, au rassemblement du mouvement M2D. La démission qui est un acte volontaire, individuel , justifié ou non , ne saurait à priori, faire l’objet de commentaire quelconque. Qu’il le fasse en juillet 2022, c’est son droit le plus absolu !

Mais les motivations de Sonko seraient bien importantes à analyser cependant. Cet homme sait très bien qu’à cette date, juillet 2022 , il n’y aura aucune démission à faire, puisque le mandat des députés prendra simplement fin. Mais apparemment, Sonko se met dans la perspective de la prorogation du mandat des députés au-delà de juillet 2022, et si tel serait le cas , l’annoncer aujourdhui n’a aucun sens. aucune pertinence, que de la politique politicienne !

Mais en fait , ce qui est contradictoire , incohérent, burlesque et irrespectueux des sénégalais, c’ est que la question du mandat du député est mille fois moins importante que celle de son image , de sa moralité. D’ailleurs, il peut même démissionner de l’assemblée nationale, sans raison, et dès demain, s’il le veut bien .

En février 2021 , quand le Sénégal se réveilla avec cette accusation de viol d’une jeune fille contre Ousmane Sonko, arrivé 3e à la présidentielle de 2019 , l’information fit le tour du monde et fit en partie, la cause de violences dont les stigmates sur les personnes et leurs biens, sont encore visibles. Voilà l’occasion de choix, qui méritait et qui merite, encore une démission du député Ousmane Sonko, puisqu’il n’ y a rien au dessus des valeurs fondamentales, comme la morale et la dignité. On ne peut pas laisser échapper cette occasion historique et patriotique de démissionner afin de se.mettre entièrement à la disposition de la justice, de donner les gages d’un homme attaché aux valeurs, et venir nous parler de démission pour une question de mandat arrivé à terme ou pas ! De qui se moque Sonko.?

Sénégalaises, sénégalais, soyez vigilants et analysez bien les actes que les uns et les autres posent.

Que personne ne s’amuse avec votre destin !

Cheikh Ndiaye

Responsable politique Apr Grand Yoff