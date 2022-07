48 heures après les gravissimes propos de Ousmane Sonko à Bignona à l’endroit du président Macky Sall, c’est une série de ripostes notée ça et là de la mouvance présidentielle qui est déclenchée partout. Très en colère, le député Moussa Sané, responsable de l’Apr s’en est violemment pris au leader de Pastef. Dans son réquisitoire de feu à l’endroit du malheur tête de liste de la coalition Yewwi Askan aux prochaines élections législatives du 31 juillet, le parlementaire sortant, avertira. « Ousmane Sonko est un danger pour notre pays. Ousmane Sonko est aussi un danger pour la Casamance », a-t-il alerté, dénonçant les propos de Sonko qui veut monter la population casamançaise contre le président Macky Sall. « Parce quenous en tant fils de la communauté, nous savons tous ce que le président Macky Sall a fait pour la Casamance.

Le président Macky est le premier président du Sénégal depuis l’indépendance à nos jours à avoir fait sept (7) fois la Casamance en 7 ou 8 ans de pouvoir. Avant, les présidents qui se sont succédés à la tête du Sénégal se rendaient seulement en Casamance que pendant les campagnes électorales. Mais le président Macky Sall est le seul à avoir visité 7 fois la région naturelle de la Casamance depuis qu’il est au pouvoir. Le président Macky dans ses différents voyages, séjournait pendant six à sept jours avant de rentrer. Il prend le temps à chacun de ses périples pour s’enquérir des difficultés des populations, il rencontrait les nobles,les personnes ressources et tous les fils de la Casamance. C’est le président Macky Sall qui l’a fait. C’est grâce au président Macky Sall que l’enclavement de la Casamance est devenu un vieux souvenir avec l’érection du pont de Faraffeni. Les populations de Casamance vivaient le croix et la bannière pour traverser le fleuve. Les gens passaient parfois plus de huit heures de temps avant de traverser.

Pis beaucoup de personnes endeuillées n’arrivaient pas à assister l’enterrement de leurs proches en Casamance du fait de la situation du bac. Mais aujourd’hui Macky Sall s’est battu avec son leadership pour la réalisation de ce pont », a-t-il rafraîchi la mémoire au leader de Pastef, rappelant les travaux en cours notamment la route Sénoba-Ziguinchor qui était une vieille doléance des populations. Poursuivant M. Sané citera entreautres grandes réalisations du président Macky Sall à savoir les boucles de Blouf, des Kalounayes et du Fogny. Le responsable de l’Apr de Grand Yoff parlera aussi de l’électrification rurale, un autre grand projet de Macky Sall en Casamance qui a permis à nombre de villages et localités de sortir des ténèbres. Non sans faire l’éloge de son leader en Casamance, notre interlocuteur exhibera les ponts et les routes de dernière génération faites à Sédhiou, région qui était sevrée d’infrastructures de bases. « Franchement, Ousmane Sonko, s’il dit que le président Macky n’aime pas la Casamance moi je dis que ce sont des mensonges. Il n’a pas dit vrai », s’est indigné le député sortant de la 13 ème législature. Mieux démentira-t-il, « Quand Sonko dit que le président Macky Sall n’aime pas les Casamancais qui ont unpatronyme « diola ». Ce n’est pas vrai ». « Macky Sall a une vision de rassembleur et il est un président qui ne cesse de bétonner la cohésion sociale qui est le socle de État-nation du Sénégal. Je suis l’exemple parfait de ce que je témoigne sur Son Excellence le président car je me nomme Honorable député Moussa Sané, je suis député du département de Dakar, élu sur la liste de Dakar. C’est la première fois dans l’histoire du Sénégal que la communauté casamancaise de Dakar a eu un député élu sur la liste du département de Dakar. Si ce président n’aimait pas les Casamançais, est-ce que il fera tout ça pour un fils originaire de cette région. Par devoir de rétablir la vérité et clarifier les choses que j’ai jugé nécessaire de faire cette sortie pour répondre ce Monsieur là », a-t-il battu en brèche les gravissimespropos de Sonko sur le président Macky Sall.

« Il y a un mois de cela lors d’une conférence de presse, j’avais alerté sur le cas Ousmane Sonko pour dire qu’il est en train de conduire les gens à la catastrophe. Et on n’est pas prêt à le suivre. Il n’est pas une référence. Il n’est pas une référence pour la communauté », a-t-il prévenu, rappelant » Ousmane Sonko a des pépins avec la justice. Qu’il aille répondre ». « J’avais dit à la communauté que Ousmane Sonko ne parle même pas notre langue. Ousmane Sonko parle le Oulof en Casamance » a-t-il révélé magnifiant le travail du président Macky Sall dans la résolution définitive du conflit.

ADVERTISEMENT

À en croire, M. Sané, « Sonko travaille toujours pour animer cette rébellion. Il est de mauvaise foi. Il n’est pas un digne fils de la Casamance parce que la Casamance a tant souffert pour mériter de tels agissements dangereux pour la cohésion ».