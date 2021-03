XALIMANEWS : « D’aucuns réclamaient la sortie d’Adji sarr après celles d’Ousmane Sonko, de Ndeye Khady Ndiaye (Proprietaire de Sweet beauté) et du capitaine Touré mais aussi des interviews des fausses tantes et faux oncles que beaucoup ont cautionné. Aujourd’hui Leral TV ouvre ses portes à Adji sarr et subitement tout le monde s’émeut sans aucune raison fondée alors que la demoiselle Adji sarr est le personnage central dans cette affaire. Soyons conséquents avec nous-mêmes ! Adji sarr n’a t-elle pas le droit de lister les différents points essentiels sur lesquelles elle souhaite s’épancher ? Ne serait-ce même, par précaution puisque la justice lui interdit d’entrer dans le fond du dossier. Et je rappelle que, même le discours de la nation du président de la république est sur support papier. Pourquoi Adji sarr devrait-elle déroger au port du micro comme cela se fait habituellement dans toutes les interviews ? Pourquoi coûte que coûte vouloir insinuer qu’elle serait en train d’être dictée ? Honnêtement Leral Tv doit être félicité et encouragé. Depuis le début de cette affaire SonkO/ Adji Sarr, toutes les parties ont été interpellées / interviewées et sans parti pris ; Pour preciser que Leral Tv ne sera jamais aux antipodes de la déontologie du journalisme. Les faits seront nos témoins ! », ont posté nos confrères de Leeral sur leur page Facebook

