Le leader du parti se fait dans la petitesse continue. L’opinion sénégalaise s’attendait à ce qu’il présentât des excuses publiques lors de sa prise de parole publique, encore inopportune, ce vendredi saint. Mais, aveuglé par un buzz médiatique, il s’enfonce dans les méandres d’un désir d’une aura perdue depuis l’affaire du viol à laquelle il ne sortirait pas propre.

Diplomatie sénégalaise bien respectée…

Qui ose jeter l’opprobre sur la diplomatie sénégalaise qui continue de rayonner au plan international ? L’adage dit qu’avant de parler, il faut remuer sept (7) fois la langue, mais Sonko passe outre et tire sur ce que nous avons de plus beau sur le plan international. Cet homme-là, on se demande ce qu’il l’habite jusqu’à vouloir salir la réputation de notre belle diplomatie qui nous vaut aujourd’hui beaucoup de satisfactions. L’opinion retiendra que c’est à travers lui Sonko, pour un simple plaisir de sexe, que notre image a failli être écornée c’est pour la première fois, pour avoir suscité des émeutes qui ont fait qu’on a douté de la stabilité du Sénégal. Cela ne se passera plus jamais dans ce pays. Macky ne tolérera plus jamais qu’on décrédibilise notre diplomatie !

ADVERTISEMENT

Les ressources naturelles sont bien gérées

Depuis l’avènement des importantes découvertes du pétrole, du gaz, zircon etc. , et les importantes mesures prises par le Président Macky Sall pour une exploitation judicieuse de ces ressources naturelles au profit des sénégalais, l’on note, avec surprise que ce monsieur ne cesse de jaser. Pour un oui ou un non, il parle, il ne s’arrête plus, alors qu’il ne maitrise rien de ce qu’il avance. Tu as fini de révéler que toi Sonko et ton parti, vous êtes des missionnaire des forces occultes qui ont un œil sur ces ressources. En parfaite transparence, le Président a fait voter des lois pour une répartition équitable de ces ressources dont une partie servira à l’investissement pour notre économie, une autre pour les générations futures et une autre pour la satisfaction des besoins des sénégalais. Elles sont bien gérées et Macky a anticipé sur tout cela. Tais-toi alors petit ignorant qui ne cherche que des points noirs que tu ne retrouveras point hélas.

Terrorisme

Ton discours sur le terrorisme est en porte à faux avec la loi votée à l’Assemblée nationale. D’ailleurs c’est ce qui t’a poussé à descendre aussi bas, en te battant comme un enfant de 6 ans dans l’hémicycle. Cela montre encore une fois que faire l’apologie du terrorisme reste ton dada. Mais c’est ton problème. Tu dois plutôt avoir des remords sur les meurtres enregistrés lors des émeutes, parce que justement tu as utilisé une femme innocente pour trouver ton plaisir à travers des actes contre nature. C’est à se demander même encore si tu n’es pas pire qu’un terroriste. Ce qui est clair, c’est que tu es un mauvais père de famille qui a vu la femme à la robe rouge te quitter pour rejoindre sa famille avec une honte qui pourra la tuer.

Tournées économiques

Les tournées économiques du président sont bien vues par les populations, vu qu’elles voient leur terroir émerger, avec l’inauguration des infrastructures de nouvelles générations, mais aussi des poses de premières pierres pour encore réaliser des programmes qui permettront aux Sénégalais de vivre dans la paix, dans la sécurité et dans la prospérité. Tu sais bien que la tournée économique n’est pas une balade car le peuple a encore montré son attachement à son Président de la République. Par conséquent, tu révèles que tu restes un menteur si tu dis que le président utilise les moyens de l’état pour aller en campagne. Tu as tout faux, on n’est pas encore en campagne électorale, mais plutôt dans une phase de séduction et d’admiration des fruits de la belle vision du président Macky Sall. Pire encore pour toi, tu parles maladroitement de l’armée sénégalaise à qui tu veux donner des indications. Tu en es trop petit. Notre vaillante armée est toujours respectée, ici et ailleurs. Elle est composée d’hommes de valeurs, de vrais patriotes qui ont fini de séduire par leur professionnalisme.

Échéances électorales en vue

Sonko, le jeu politique est déjà gagné par la grande coalition présidentielle qui est toujours majoritaire dans toutes les communes du Sénégal. Tu pourrais bien avoir une chance de revenir dans ce jeu si tu n’avais pas violé cette pauvre fille venue gagner sa vie à Dakar. Et la peur bleue que tu avais en ces moments t’indique clairement d’arrêter de te comparer à ton papa Macky Sall devant qui tu n’es absolument rien du tout, espèce de violeur. Je te donne rendez-vous aux locales, si bien sûr tu auras fini ton procès avec la jeune Adji Sarr. On te reconnaîtra alors comme un homme digne si tu acceptes de porter plainte à Mame Mbaye Niang qui dit devant tout le peuple qu’il détient des preuves qui prouvent que tu es pire qu’un Homosexuel.

Mamadou Ndiaye

Responsable politique à Bambèye