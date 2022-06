Autour de moi, il y a beaucoup de drapeaux représentant les différents quartiers, beaucoup de gens de différents milieux, des hommes, des femmes, des enfants… Tout le monde est descendu dans la rue pour dire non aux militaires, pour qu’ils retournent dans leurs casernes. Le moral est plutôt bon, car la mobilisation est vraiment importante, plus que d’habitude. Et puis plus le temps passe, plus on sent que le régime militaire faiblit. Mais on est réaliste, on sait que la situation ne va pas changer en 24 heures. Aujourd’hui est un jour important mais ce n’est pas la fin de notre lutte.

