Au Soudan les affrontement entre militaites et para-militaires s’intensifient. Debutée à la mi-avril au Soudan, la crise a fait plus de 400 morts et plus de 3500 blessés, selon RFI qui cite l’Organisation Mondiale de la Santé (l’OMS). « 413 personnes sont mortes et 3 551 personnes ont été blessées « , a déclaré la porte parole de l’OMS, Margareth Harris, lors d’un point de presse régulier à Genève.

