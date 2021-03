XALIMANEWS- Au Sénégal, la polygamie alimente les débats dans les réseaux sociaux mais aussi au niveau des chaumières. Plusieurs femmes, même après avoir opté pour la polygamie avec leur conjoint (sur les papiers bien sûr), n’aiment pas du tout qu’on leur trouve une coépouse. Pour elles, il est évident que la présence d’une autre femme dans leur couple est source de problèmes. Mais, si l’on se fie à l’argumentaire du sociologue Souleymane Lo, un mariage polygame ce n’est pas toujours le cas. Loin s’en faut. Pour lui, la polygamie comporte même beaucoup plus d’avantage pour le couple que la monogamie. Et les femmes sont plus épanouies dans un ménage polygame.

Et à ceux qui trouvent que la polygamie est l’une des principales sources de divorce au Sénégal, il dira que « là où il y a le plus de divorces c’est au niveau des mariages monogames » . « Statistiquement parlant, les jeunes couples qui divorcent le plus souvent ne sont pas arrivés à l’étape de la polygamie », indique-t-il. Ce dernier de préciser que la polygamie, si on la comprend dans la logique où on l’accepte dans le mariage civil ou religieux, ne devrait pas poser un problème parce qu’à l’heure actuelle, la polygamie joue un rôle important et équilibre les ménages et il est vrai de retenir que beaucoup de femmes craignent la vie en polygamie parce que les gens ont longtemps indexé la polygamie de sorte que même le fait de n’avoir pas été dans une famille polygame, le seul fait d’avoir vu ou observé quelques éléments disparates, fait peur de sorte que la femme ne peut pas accepter de supporter la polygamie alors que, pourtant, il y a des vies beaucoup plus difficiles dans la monogamie que dans la polygamie (il y a des couples qui vivent comme si ils n’existent pas, simplement, parce que ce qui devrait faire l’essence de ce couple n’y est plus parce que, après quelques temps de vie, cette monotonie dans la monogamie crée une certaine distorsion ce qui finit par devenir un pan essentiel et à partir de là, le ménage ne peut plus marcher et le couple se disloque).

Actuellement, fait remarquer le sociologue, beaucoup de femmes préfèrent être dans des ménages polygames. D’ailleurs, insiste-t-il, pour celles qui ont déjà divorcé, le retour au ménage est plus facile avec la polygamie plutôt qu’avec la monogamie parce-que c’est dans ce sens qu’elles pensent qu’il ya la paix, la tranquillité de l’âme. Ce qui permet de pouvoir vivre un ménage épanoui aussi longtemps que possible.

« Dans la forme sous laquelle elle est menée particulièrement à l’heure actuelle où les deux conjointes ne vivent pas ensemble mais de manière séparée (chacun dans son appartement et c’est l’homme qui fait les vas et viens), en général, ce sont des ménages qui sont de plus en plus préférables aux ménages monogames », déclare Dr. Lo.

Ce dernier trouve, d’ailleurs que la polygamie est une aubaine pour la femme dans la perspective de son autonomisation dans la mesure où elle lui permet d’avoir une marge de manœuvre dans laquelle relation. « Ce n’est pas une fin en soi, ce n’est pas une catastrophe et il faudrait que les gens sachent raison garder et puissent revenir en se disant que la polygamie est un avantage pour la femme parceque la femme autonome, pour qu’elle le soit d’avantage, elle ne peut l’être que lorsqu’elle est dans une relation polygame. Ce qui veut dire que le temps que son mari est absent de la maison, elle a encore un temps de travail à faire. Elle doit allier certes, travail et maison en même temps, cela devrait lui permettre d’avoir la possibilité de s’occuper d’elle même, de s’occuper de ses enfants, de son travail et peut être de ne laisser à l’homme que quelques passages (deux jours peut-être) pour s’occuper de lui », explique-t-il avant de préciser que « les femmes commencent à comprendre que vivre même la polygamie vaut mieux que d’être dans la monogamie parcequ’il est beaucoup plus stressant d’être dans une relation monogame que dans une relation polygame ».

ADVERTISEMENT

Un autre avantage non moins important pour la survie de tout couple, précise le sociologue, c’est que la polygamie permet d’entretenir la flamme de la relation amoureuse qui est un élément déterminant. « Il y a un avantage du point de vue des relations sexuelles parceque, dans un mariage monogame, elle peuvent être au point mort en un certain moment de la vie du couple. Ce qui donnait sens à ces relations n’y est plus parce que, il faut se le dire, on ne désire pas une chose, on ne désire que ce que l’on est en manque. Et c’est ce manque là que la polygamie apporte au couple et qui ne peut pas être trouvé dans une relation monogame à moins que les deux conjoints ne vivent pas ensemble. S’ils vivent séparés c’est comme si on n’est pas dans une relation parce qu’il ya un manque qui se crée parce simplement il ya la distance. Alors, dans un mariage polygame, forcément, ce manque va exister parce qu’il ya des jours où le conjoint ou la conjointe est absent (e) et le temps d’espérer le (la) revoir installe psychologiquement la personne dans une perspective de vouloir avoir une relation sexuelle », narre-t-il comme pour dire que la polygamie si on comprend son sens, n’est que avantageux dans un ménage.

Mariama Kobar Saleh