Soupçons de détournement de derniers publics : Le président de la Ligue régionale de karaté de Dakar suspend ses activités

XALIMANEWS-Suite aux allégations de détournements de deniers publics concernant les primes des athlètes que le Ministère des Sports a allouées à la FSKDA, le président de la Ligue régionale de karaté de Dakar a décidé de suspendre toutes ses activités au sein de cette entité du karaté. Dans une lettre, il espère que justice soit rendue dans cette affaire qui secoue la Fédération de karaté

Après des accusations de détournement de derniers publics concernant les primes des athlètes que le ministère des Sports avait alloué à la Fédération sénégalaise de karaté et disciplines associées (FSKDA), le président de la Ligue régionale de karaté de Dakar a adressé une correspondance à toutes les parties prenantes impliquées dans le karaté sénégalais, à savoir le Ministère des Sports, le Comité national olympique sénégalais, l’Inspection régionale des sports de Dakar, les membres de la Ligue régionale de karaté de Dakar, les membres des autres ligues régionales de karaté du Sénégal les parents d’élèves karatékas.

« Lors de l’assemblée générale de la FSKDA du samedi 30 septembre 2023, des membres de l’assemblée ont interpellé le président de la FSKDA devant plus de 150 personnes pour qu’il se prononce sur les détournements de deniers publics présumément perpétrés par trois membres du Bureau exécutif de la fédération », lit-on dans une copie de la lettre reçue à la rédaction.

Dans cette missive, Bescaye Diop, président de la Ligue régionale de karaté de Dakar et membre du comité directeur de la Fédération sénégalaise de karaté et disciplines associées (FSKDA) rappelle que lors de cette rencontre, ces derniers « ont publiquement affirmé que le président de la FSKDA se serait indûment attribué une somme de

7 000 000 de francs CFA. Ils ont également déclaré que deux autres membres du Bureau exécutif auraient reçu indûment respectivement 3 000 000 de francs CFA et 700 000 francs CFA. Les mêmes personnes ont accusé la FSKDA de plusieurs surfacturations et ont affirmé publiquement détenir les preuves de leurs allégations ».

M. Diop dira que « ces graves allégations ont été formulées en présence du représentant du Ministère des Sports, du représentant du Comité national olympique sénégalais, du Directeur des activités physiques et sportives du Ministère des Sports, ainsi que de trois anciens présidents de la FSKDA ».

« Face à ces allégations, le représentant du ministère a curieusement demandé que les cameramen cessent de filmer les débats, que l’assemblée cesse de débattre de ces accusations de détournement de deniers publics, et a invité les aînés à prendre la parole pour calmer les discussions. L’assemblée générale a pris fin immédiatement après ces interventions », a-t-il rapporté.

Toujours dans ses explications, il soutient que « le représentant du ministère n’a pas agi de manière appropriée. Il aurait dû contacter le procureur de la République afin que des investigations soient menées, que des preuves soient recueillies, et que la loi soit appliquée avec toute la rigueur nécessaire en cas de délinquance financière avérée ».

« Aujourd’hui, un des individus accusés de détournement de deniers publics lors de l’assemblée générale a déclaré être prêt à présenter des excuses publiques et à rembourser la somme de

3 000 000 de francs CFA qu’il avait indûment reçue du président de la FSKDA. Il affirme également détenir des preuves de dessous de table reçus par lui-même et certains membres du Bureau exécutif de la FSKDA. Il se dit prêt à rembourser cette somme indûment perçue », ajoute-t-il.

Face à cette situation « embarrassante pour l’image du karaté sénégalais », Bescaye Siop informe l’ensemble des parties prenantes qu’il décidé de suspendre toutes ses activités au sein du comité directeur de la FSKDA depuis le samedi 30 septembre 2023, date de la dernière assemblée générale de la FSKDA, « jusqu’à ce que justice soit rendue ».

« Je porte donc à votre attention cette situation délicate et vous remercie de votre compréhension », a-t-il conclu .

