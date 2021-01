XALIMANEWS – La « fugue » de Diary Sow est-elle un « bad buzz » pour la promotion de son livre? L’annonce de sa « disparition » le 04 janvier dernier l’a encore plus mis sous les projecteurs. La double lauréate du concours général a vu sa côte de popularité exploser. La population s’intéresse de plus en plus à sa vie, son parcours. Ainsi, sa « fugue » semble être une promotion pour son livre « sous le visage d’un ange ». Sans doute pour trouver des réponses à cette disparition volontaire de la meilleure élève 2018 et 2019 du Sénégal, les plus curieux se sont procuré son livre « Sous le visage d’un ange ». Selon Signane Ndiaye, responsable de la promotion à Harmattan Sénégal, beaucoup de sénégalais ont voulu avoir le livre pour comprendre la disparition de Diary Sow. Des ventes que Signane Ndiaye a annoncé fulgurantes même s’il ne veut pas donner de chiffres exacts.

