Soutien à la Palestine : Une manifestation prévue à Dakar le 23 juin

XALIMANEWS-La coalition sénégalaise pour la cause palestinienne, en collaboration avec d’autres organisations de la société civile, a tenu une conférence de presse pour condamner les actions violentes commises par Israël contre les Palestiniens.

Selon eux, les pertes sont catastrophiques : plus de 40 000 morts, plus de 80 000 blessés, en majorité des enfants, des femmes et des personnes âgées, sans oublier les centaines de cadavres déjà retrouvés ou encore à découvrir.

Dans le but de dénoncer ce qu’ils considèrent comme un génocide, le collectif a lancé un appel à tous les Sénégalais pour mettre fin à ce massacre.

«Nous donnons rendez-vous aux Sénégalais à la place de la Nation le dimanche 23 juin 2024 à 9h pour une marche en soutien au peuple palestinien. Palestine vivra, Palestine vaincra », déclare Madièye Mbodj coordonnateur de la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne.