Soutien à l’appel du Président Sénégalais pour la paix et la justice au Sommet extraordinaire de l’OCI

Lors du Sommet extraordinaire de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) en Arabie Saoudite, le Président du Sénégal SEM Bassirou Diomaye Diakhar FAYE a prononcé un message puissant et inspirant : « En ce moment critique pour la Palestine et le Liban, nous devons rester unis pour la paix, la justice et la dignité. »

En ces temps de tension et de souffrance dans la région, le Sénégal réaffirme son soutien indéfectible aux peuples palestinien et libanais. Fidèle à ses valeurs de solidarité, de justice et de dignité humaine, notre pays appelle avec force à un cessez-le-feu immédiat pour briser le cycle de la violence qui affecte tant de vies innocentes et pour ouvrir la voie à une résolution pacifique et durable.

L’appel du Sénégal pour une paix juste et équitable traduit notre attachement profond aux valeurs de fraternité et de cohésion entre les nations. En s’unissant derrière cet objectif, nous renforçons l’idée que les droits fondamentaux de chaque peuple doivent être respectés, et que la dignité humaine ne peut être compromise. Ce message rejoint également la position de l’OCI, une organisation dédiée à la protection et au soutien des causes islamiques, en particulier celle de la Palestine, pour laquelle le Sénégal s’est historiquement engagé.

Alors que les crises se multiplient dans le monde, le Sénégal fait entendre sa voix pour que la communauté internationale et les États membres de l’OCI agissent ensemble pour instaurer la paix et garantir le respect des droits humains. Nous saluons cette déclaration du Président, qui incarne la vision d’un Sénégal actif sur la scène internationale, engagé pour des solutions pacifiques et justes, et solidaire des peuples opprimés.

Restons unis pour soutenir la Palestine et le Liban. Ensemble, affirmons notre engagement pour une paix durable, pour la justice et pour la dignité de tous. Le Sénégal demeure à l’avant-garde de cet élan de solidarité, fidèle à ses principes de fraternité et d’humanité.

Babacar Sané BA

Consultant International, spécialiste des Relations internationales