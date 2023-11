Le 8 février 2023, les forces de sécurité sénégalaises ont arrêté Mouhamed à son domicile à Dakar (Sénégal). Mouhamed, dont la résidence habituelle se trouve au Québec, s’était rendu au Sénégal pour passer des vacances et célébrer son mariage. Il est en détention provisoire et poursuivi pour « financement d’activités de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves, complot contre l’autorité de l’État, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique ».

