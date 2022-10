Souvenons-nous dans nos prières de ce mari, père, beau-père, oncle et grand-père. Amadou Mansour Samb nous a quittés le 09 octobre 2013. De là haut,sa lumière continue à éclairer nos chemins sombres. Il a toujours été à la fois un guide et un ami, un précepteur toutes générations confondues. Ses principaux amis ont toujours été ses enfants, neveux et petits fils. De Dakar à Saint-Louis en passant par Thiès et Kébémer sa dernière demeure, les larmes n’ont jamais tari. Seule la foi que tu nous a enseignée nous guide et nous aide à combler son absence. Femmes, enfants, beaux fils, neveux, petit-fils et frères. Fatiha Mayacine Diop Souvenons-nous dans nos prières de ce mari, père, beau-père, oncle et grand-père. Amadou Mansour Samb nous a quittés le 09 octobre 2013. De là haut,sa lumière continue à éclairer nos chemins sombres. Il a toujours été à la fois un guide et un ami, un précepteur toutes générations confondues. Ses principaux amis ont toujours été ses enfants, neveux et petits fils. De Dakar à Saint-Louis en passant par Thiès et Kébémer sa dernière demeure, les larmes n’ont jamais tari. Seule la foi que tu nous a enseignée nous guide et nous aide à combler son absence. Femmes, enfants, beaux fils, neveux, petit-fils et frères. Fatiha

