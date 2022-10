Dans la perspective de maintenir une trajectoire de croissance et de faire du Sénégal un pays émergent à l’horizon 2035, le président Macky Sall a fixé son choix sur la souveraineté alimentaire. Lors du conseil des ministres tenu ce mercredi, il a donné des orientations au gouvernement pour l’atteinte des objectifs que le Sénégal s’est fixé. Il annonce, également, un conseil interministériel en novembre 2022. Lors de son adresse à la Nation le 4 avril dernier, le Président Macky Sall avait rappelé qu’il fallait « faire preuve de résilience en gagnant au plus vite la bataille de la souveraineté alimentaire ». En effet, pour donner forme à cette vision, il a, lors de la constitution du nouveau gouvernement, il a intégré ce volet. Abordant le renforcement de la souveraineté alimentaire lors de la réunion du conseil des ministres de ce mercredi 12 octobre 2022, il a, notamment, rappelé son option d’intégrer le volet « souveraineté alimentaire » aux missions et à l’intitulé du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural « afin d’asseoir l’extension des surfaces cultivées, l’amplification des productions agricoles et horticoles au regard du volume de nos importations et des modes de consommation ». Dans cette perspective, le Chef de l’Etat a rappelé le caractère interministériel de cette orientation majeure du Plan Sénégal Emergent et a engagé le Ministre en charge de l’Agriculture,

