Souveraineté et sécurité alimentaire : signature d’une convention entre MASAE et Touba Sakanam

XALIMANEWS- Ce vendredi, 03 janvier 2025, a marqué la signature d’une convention de partenariat entre le Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage (MASAE) et les autorités de Touba Ca Kanam. Cette signature, qui a eu lieu à Elipfort Keur Serigne Touba, symbolise un tournant décisif dans la mise en œuvre des politiques agricoles et alimentaires du pays, selon ses signataires.

Le ministre, Dr Mabouba Diagne, a salué la portée stratégique de cet accord, soulignant qu’il marque « une alliance fondamentale en faveur de la souveraineté alimentaire, un pilier clé du projet national ». Selon le ministre, cette convention est un catalyseur pour le renforcement des capacités locales dans la production agricole, un secteur clé pour l’autosuffisance alimentaire du Sénégal.

L’un des aspects marquants de cet accord est la création de Coopératives Agricoles Communautaires en partenariat avec Touba Sakanam. « Ces coopératives seront des leviers essentiels pour améliorer la production locale, soutenir les petits producteurs et garantir une meilleure gestion des ressources agricoles », a fait savoir le ministre de l’agriculture. Car elles visent à renforcer « l’autonomie des communautés locales, tout en stimulant la production agricole dans les zones rurales, en particulier à Touba ».

Cette initiative s’inscrit dans une politique globale de promotion de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire, qui cherche à rendre le Sénégal plus indépendant de l’extérieur en matière de production agricole.

La signature de cette convention ne se limite pas à un simple accord de coopération si l’on en croit toujours au ministre Dr Mabouba Diagne. « Elle est également un signal fort du gouvernement sénégalais quant à l’importance de la sécurité alimentaire pour le développement économique et social du pays », a-t-il fait savoir.

Avec PressAfrik