La fin de cette deuxième décennie du 3ème millénaire s’est

révélée particulièrement funeste pour notre monde. Cette

heure de l’horloge historique est empestée par l’odeur du

sapin (la mort!). Déjà, en Novembre-Décembre 2019, les

premiers cas de malades du Coronavirus se sont, ainsi,

déclarés dans la Province de Wuhan, en Chine. Telle une

traînée de poudre, ce virus a réussi à franchir les frontières

du pays de Mao pour, ensuite, aller installer ses quartiers en

Europe et, puis, aux Etats Unis d’Amérique et dans beaucoup

de pays de l’Amérique Latine. Le continent africain a aussi

reçu sa ration de ce fléau aux conséquences socio-

économiques désastreuses.

De par sa vitesse de propagation exponentielle et ses

effets néfastes sur le genre humain, cet agent noir est vite

rangé sur le registre des problèmes de santé publique et est

déclaré pandémie (une maladie embrassant, à la fois,

plusieurs pays) par l’Organisation Mondiale de la

Santé(OMS). Il a mis à nu la vulnérabilité d’un monde qui se

croyait au faîte de sa gloire…scientifique. Il ferme nos

frontières et nous oblige à nous barricader, démantibule, du

coup, nos économies et fait naître en nous un sentiment de

rejet, de répulsion. Et durant des mois, la communauté

scientifique mondiale peine à sortir la recette-miracle contre cet hôte indésirable. Le respect des protocoles sanitaires (lavage des mains, port de masque et la distanciation physique) est recommandé pour freiner la vitesse de contagion du virus.

Et après, d’à peine une année de recherches hardies,

des lueurs d’espoir commencent à apparaître. L’on pense, de

toute évidence, pouvoir sortir de la grisaille du tunnel… si

covidé. Et chacun y va avec son propre remède. Notre pays

qui a eu aussi son lot de morts du Covid-19 (bientôt le

compteur macabre va afficher le mille) n’a pas lésiné sur les

moyens financiers pour obtenir des doses préventives. Le

Président de la République son Excellence Monsieur Macky

Sall qui est conscient de la dangerosité de cette maladie, est

alors allé chercher le vaccin anti-Covid .Il n’a pas fait mystère

de son désir, voire de son vœu ardent de voir une campagne

de vaccination à vaste échelle à travers le Sénégal.

Malheureusement, des gens en déphasage total avec la

réalité et les enjeux de l’heure, sèment le doute sur l’esprit

des citoyens en racontant des salades, de sornettes crues à

ce sujet. Je suis de ceux qui pensent qu’il est vraiment

malhonnête et maladroit de vouloir politiser cette question

de sauvetage public, si vous voulez, de salubrité publique. Ne

cédons pas aux sirènes de ces idéologues de la médisance.

Soyons alors Majeurs et vaccinons.

*Ibrahima NGOM Damel,

Journaliste