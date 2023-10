XALIMANEWS-ISEG Sport Academy va s’implanter à Gamboul, situé entre Keur Matar et Ngane dans dans le département de Kaolack. Cette structure créée par Mamadou Diop « ISEG », accompagnera les enfants dans la construction de leur projets sportif et scolaire, et va démarrer ses activités dans ce mois à partir de ce mois d’octobre en offrant à ses pensionnaires des conditions optimales de réussite.

ISEG Sports Academy crée par Mamadou Diop m, président du club du même nom et un des vice-président de la Fédération sénégalaise de Handball, s’implantera à Gamboul, un département de la région de Kaolack. Cette structure qui regroupera tous les sports (Football-Basket-Handball-Arts Martiaux-Futsal etc…), devrait démarrer ses activités en ce mois d’Octobre 2023.

Il y’aura plusieurs categories d’étudiants, ceux qui seront en régime internat et d’autres en régime externat.

Les étudiants en régime internat, qui bénéficieront du logement, transport et de la nourriture, payeront l’inscription à 150 000 F CFA et la mensualité revient à 98 000 f Cfa (formation-pratique sportive et santé gratuite). Pour chaque jour les 4 repas seront tarifés à 2500f (petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner). « Ils bénéficieront d’un régime vraiment sportif avec une alimentation diététique qui s’adapte au sport de haut niveau », a précisé Monsieur Diop, qui ajoute que, « la nourriture sera de qualité » pour les pensionnaires qui bénéficieront aussi d’un logement à Kabatoki sur la route nationale. Ledit logement pourrait prendre 300 personnes. Ce site est situé à peu près à 8 km de Gamboul. Les 98 000 seront répartis comme suit, 2500f par jour ce qui fait au total 75 000 fCfa le mois en plus des 23 000 fCfa pour le logement. « Les prix proposés sont en dessous de la concurrence à Fatick dont les mensualités varient entre 500 000, 150 000, 200 000 et 250 000. Ceci pour faire un peu plus dans le social. » Justifie Monsieur Diop. Cette catégorie qui logera à Kabatoki, concerne le cycle élémentaire, moyen et secondaire et prend les tous petits qui seront plus habiletés à travailler leurs coordinations pour pouvoir pratiquer le sport de haut niveau.

La deuxième catégorie concerne les Étudiants en régime externat. Ils ne logeront mais pourront chaque jour bénéficier des repas et la pratique du sport. Après les entraînements ils pourront retourner chez eux. Cette catégorie concerne les Élèves qui habitent les villages environnants, Gamboul,Gandiaye etc. Ils ne payeront que le repas (15000f) mais bénéficieront gratuitement de la pratique sportive. Pour les résidants de Kaolack, ils bénéficieront des mêmes privilèges que les Etudiants des villages environnants mais payeront 25 000 par mois, car ils seront transportés par bus.

L’objectif c’est de former des sportifs de haut niveau, pour permettre à chaque parent de donner une chance à son enfant de devenir un grand sportif en vivant sa passion », dixit Diop « ISEG ». L’académie pourra exploiter les vrais potentiels humain des l’enfance. Les pensionnaires d’ISEG Sport Academy bénéficieront :

–D’un accompagnement régulier et individualisé

–D’un aménagement du temps scolaire

–De la construction de relations de confiance

-De la transmission et le développement du savoir-être

Pourquoi avoir choisi Gamboul et non Dakar ? « A Dakar, le cadre n’est pas propice, il y’a un manque d’emplacement, voire de superficie adéquate. Alors que Gamboul est à 1 km de la mer et le logement à Kabatoki est tout prês de la plage. Le cadre est propice pour donner aux enfants une bonne éducation sportive et scolaire. » A justifié le vice président de la Fédération sénégalaise de handball.

Il y’aura une 3ème categorie, qui concerne les enfants non scolarisés, ayant délaissé les études très tôt. Ils seront formés à d’autres métiers (digital, mécanique, électricité, boulangerie, pâtisserie, restauration, agriculture). L’Académie bénéficie d’une vingtaine d’hectares, où sera produit l’essentiel de la nourriture que consommera les pensionnaires d’ISEG Sport Academy. En plus de la pratique sportive, cette catégorie d’étudiants apprendra les rudiments de l’élevage, l’agriculture, maraichage etc..). Il apprendront là devenir entrepreneurs.

Cependant, ISEG Sport Academy peut aussi accueillir des Filles, mais en régime externat, en demi-pension.

L’etablissement basé à Gamboul, est accompagné par des partenaires, européens, (espagnols, françaises, belges, etc..) et américains. « Les Espagnols sont prêts à venir prendre les gosses des le bas âge (a partir de 13 ans) pour les amener pour qu’ils puissent intégrer les clubs ibériques et performer comme Astou Ndour la basketteuse d’origine sénégalaise naturalisée espagnole« , informe Diop ISEG ».

ISEG Academy pourra permettre surtout chaque année à ses pensionnaires d’être accompagnés vers la réussite de leur diplôme de l’Education Nationale (Brevet, Baccalauréat) tout en s’épanouissant dans leur passion, le sport.

Pour l’enseignement des pensionnaires de L’académie ISEG Sports-Études, il y’aura un collège professoral, avec lequel les Didi Kane, basketteuse professionnelle au Portugal, Mame Coumba, Absa Gaye et footballeurs, ont obtenu le Baccalauréat de même que certaines Handballeuses avant d’intégrer les écoles de formations de l’ISEG. Ce collège comporte un bon corps professoral. Des enseignants de grandes qualités seront recrutés et aussi les partenaires européens vont envoyer souvent des instructeurs sur place. Prenant l’exemple du handball, Monsieur Diop avance que « certains entraîneurs nationaux seront recrutés comme consultants et pourront de temps en temps passer à Gamboul pour donner quelques séances aux pensionnaires de l’Académie. » La même démarche sera appliquée pour les autres disciplines ( football, basket, etc ..). Concernant la balle orange, ISEG Sport Academy fera venir beaucoup de techniciens étrangers, comme les techniciens de Séville et Madrid, qui pourront amener les meilleurs dans les centres et certains qui auront le BAC, bénéficieront aussi d’une bourse pour les Universités américaines.

Formé en 2015, le club ISEG Sport de Mamadou Diop a réussi à se faire un nom dans l’histoire du sport sénégalais en si peu de temps, remportant les championnats Élites De Handball, Dames en 2022 et Hommes en 2023, sans oublier les 2 titres consécutifs en Volleyball masculin en 2022 et 2023 avec cerise sur le gâteau une qualification en 8es de finale du championnat d’Afrique des clubs de Volleyball en 2023, alors que l’équipe féminine de Basket est devenue une pourvoyeuse de talents à l’équipe nationale locale. Des performances qui ont peut être poussé Monsieur Diop ISEG a créé ISEG Sport Academy, « ISEG Sport Academy est un projet muri depuis longtemps. Mais, c’est peut être vrai que les résultats glanés au niveau des sports collectifs, ces élements aussi m’ont un peu motivé de dire, au lieu de faire focus sur le football qui est le sport qui rapporte les moyens, mais pourquoi pas un effet d’entraînement, que le football sert de locomotive aux autres sports et qu’on continue à pratiquer tous les autres sports, parce qu’avec notre salle, avec les sports académiques, avec les différentes disciplines, on pense que demain on va sortir de grand champions ou bien sortir des athlètes de haut niveau ou bien des hommes et des femmes bien formés. Même s’ils ne réussissent pas dans le sport, qu’ils puissent devenir des professionnels, des entrepreneurs, des leaders, voire être des gens responsables car tout le monde ne devra pas être sportif professionnel. Mais on pense qu’ avec la formation qu’ils bénéficieront ici, les pensionnaires pourront s’intégrer dans la vie sociale. » En attendant que le terrain de football puisse être gazonné le temps que les villageois terminent leurs compétitions des Navétanes et que la salle multi-sport prend forme d’ici avant la fin de l’année, ISEG Sport Academy s’apprête à accueillir ses premiers pensionnaires.