Sport et Ramadan : 9 Conseils à suivre pour une pratique saine et sans risque 

XALIMANEWS-Pendant le mois sacré du ramadan, nos routines et nos modes de vie subissent des ajustements pour respecter le jeûne. Ces changements, notamment dans nos habitudes alimentaires et de sommeil, influent sur notre organisme et nos performances physiques et mentales.

Pour que la pratique sportive reste bénéfique pendant le ramadan, certaines règles doivent être suivies. Selon le type de sport et le niveau du sportif (amateur ou professionnel), l’adaptation des habitudes et de l’alimentation variera. Cependant, quelques règles fondamentales doivent être respectées par tous pour garantir une pratique sportive saine pendant le ramadan.

1. Adapter l’intensité et la fréquence des séances de sport : Il est crucial d’éviter l’excès et d’ajuster les programmes sportifs en fonction de la baisse des performances corporelles et mentales. Il est recommandé de privilégier des séances d’intensité modérée, limitées à 2 à 3 fois par semaine maximum.

2. Choisir le bon moment pour pratiquer le sport : Pratiquez votre sport une heure avant le ftour ou deux heures après celui-ci pour assurer une bonne réhydratation et une digestion adéquate. Évitez les activités sportives en début de journée pour prévenir l’épuisement et les blessures.

3. Maintenir une bonne hydratation : Pendant le ramadan, il est essentiel de s’hydrater régulièrement, en buvant de petites quantités d’eau entre le ftour et le shour. La consommation totale d’eau devrait être répartie sur toute la nuit, avec une quantité de 2 à 3 litres en fonction de l’intensité de l’exercice.

4. Préparer son corps avec des échauffements : Avant chaque séance de sport, effectuez des échauffements pour réduire le risque de blessures et améliorer vos performances.

5. S’étirer après le sport : Après l’effort, prenez le temps de vous étirer pour favoriser la récupération musculaire, surtout pendant le jeûne.

6. Adopter une alimentation équilibrée : Privilegiez une alimentation riche en nutriments, en évitant les repas trop gras, sucrés ou salés, et en favorisant les fruits et légumes frais.

7. Ne pas négliger le repas du shour : Le repas du shour est essentiel pour reconstituer les réserves énergétiques. Assurez-vous qu’il soit équilibré et hydratant, comprenant des fibres, des protéines et des sucres lents.

8. Favoriser un sommeil de qualité : Essayez de dormir suffisamment chaque nuit, en évitant les boissons stimulantes avant le coucher.

9. Écouter son corps : Soyez attentif aux signaux que votre corps vous envoie pendant l’exercice. Si vous ressentez des nausées, une fatigue excessive ou des douleurs inhabituelles, arrêtez-vous et ajustez votre pratique sportive en conséquence.