Stage d’Hammamet (31 mars-6 avril)/Tunisie-Sénégal (25-23): les Lionnes concèdent un premier revers en 3 sorties face à des Tunisiennes revanchardes

XALIMANEWS-Ce vendredi dans la salle d’Hammamet, le Sénégal s’opposait à la Tunisie son pour son troisième et dernier match de préparation. A l’arrivée, les Tunisiennes ont pris leur revanche sur les Lionnes en s’imposant par deux buts d’écart (25-23).

Revanchards, les Nords-Africaines l’ont été, ce vendredi soir. Dans la salle d’Hammamet, la Tunisie portée par Aya Baboullah (8 buts,), Hamrouni Amal (6 buts), Eya Masri (4 buts) voire Soumaya Belhadj (3 buts), ont infliger à la bande à Hawa Ndiaye sa seule défaite en 3 sorties. Trois jours après leur première rencontre qui avait vu les Lionnes s’imposer (23-21), les équipes se retrouvaient pour régler leurs comptes. Le Sénégal visait un troisième succès consécutif après avoir battu l’Algérie la veille (27-16), tandis que la Tunisie cherchait à prendre sa revanche sur les joueuses de Yacine Messaoudi. Malgré un bon début de match où les Lionnes ont pris l’avantage (6-4, 11e minute), les Locales ont riposté pour égaliser (6-6) et prendre le contrôle (8-6, 10-8). Les Tunisiennes ont maintenu leur avance fluctuante entre un et deux buts (10-9, 11-9, puis 12-10), mais les Lionnes ont égalisé juste avant la mi-temps (14-14). Au retour des vestiaires, les deux équipes sont restées au coude-à-coude, avec trois égalités (16-16, 17-17 et 18-18), avant que le Sénégal prenne l’avantage (20-18). La Tunisie est revenue au score (20-20) et a pris l’avantage à dix minutes de la fin (23-21), creusant même l’écart à trois buts (24-21). Malgré une réaction tardive des Lionnes pour revenir à un but de retard (24-23), la Tunisie a tenu bon et remporté le match 25-23. Ce résultat équilibre les confrontations entre les deux équipes, chacune ayant désormais remporté une victoire avec un écart de deux buts. Les Lionnes ont ainsi concédé leur premier revers en trois matchs.

Durant ce match, Soukeina Sagna (6 buts), Marie Fall (5 buts) et Raissa Dapina (4 buts) ont été les Lionnes les plus prolifiques. La gardienne Ndeye Sokhna Sene a disputé toute la première période, supplée par Fama Sall en début de seconde période avant de terminer la partie.

Les buteuses sénégalaises

Soukeina Sagna (6 buts)

Marie Fall (5 buts)

Raissa Dapina (4 buts)

Djeynaba Sy (3 buts)

Maïwenn Dasylva (2 buts)

Doungou Camara (2 but)

Sophie Kebé (1 buts)

Bilan du stage

Tunisie/ Sénégal (21-23)

Sénégal/Algérie (27-16)

Tunisie/Sénégal (25-23)

Les Lionnes ont disputé 3 rencontres ponctués qui se sont soldés par deux victoires et une défaite, pour 73 buts marqués et 62 buts concedés.