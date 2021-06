Ainsi, le variant B.1.1.7, d’abord identifié au Royaume-Uni, a été baptisé Alpha ; le B.1.351, identifié pour la première fois en Afrique du Sud, devient Beta ; et le variant P.1, détecté au Brésil, Gamma. L’OMS a donné deux noms différents aux sous-lignées distinctes du variant B.1.617, qui a ravagé l’Inde et s’est étendu à des dizaines de pays : B.1.617.2 devient ainsi Delta, et B.1.617.1 devient Kappa. La pandémie a fait plus de 3,5 millions morts dans le monde, depuis fin décembre 2019, et la plus forte contagiosité observée pour les nouveaux variants du virus inquiète.

Selon toujours le communiqué, les noms scientifiques des variants continueront d’exister, car, ils fournissent des données utiles aux experts. Mais, l’OMS ne les utilisera plus dans sa communication quotidienne, et privilégiera les lettres grecques, « faciles à prononcer et à retenir ». L’organisation encourage également les autorités nationales, les médias et autres à adopter les nouveaux noms.

