XALIMANEWS- Pastef France appelle tous les sénégalais de Bordeaux et de la Nouvelle Aquitaine, ainsi que tous les amis du Sénégal et de l’Afrique, à rejoindre la manifestation pour dire STOP à la liquidation d’opposants politiques au Sénégal. Nous dénonçons les dérives autoritaires du régime du président Macky Sall, les actes de privation de liberté et toutes les tentatives d’intimidation et complots fomentés pour museler l’opposition politique et les organisations de la société civile. Après avoir mis en prison Karim Wade, haut responsable du Parti Démocratique Sénégalais, et Khalifa Sall, haut responsable du Parti Socialiste, afin d’empêcher leur participation à la présidentielle de 2019, et dernièrement Boubacar Seye, le président de l’ONG Horizon Sans Frontières en raison de sa dénonciation du détournement des fonds d’aide accordés par L’UE à l’État sénégalais, pour lutter contre l’immigration clandestine. C’est maintenant le tour de Ousmane Sonko, président du PASTEF, d’être entrainé dans une sombre cabale politique qui n’a nul autre objectif que de le détruire sur le plan politique. Aujourd’hui, le régime de Macky Sall a un seul objectif : se maintenir au pouvoir sans limite de durée, quoi qu’il en coûte au sénégalais, au Sénégal. Nous réclamons l’indépendance de la justice au Sénégal et le respect des libertés fondamentales des citoyens. Nous condamnons fortement les actes d’exactions menés par les forces de l’ordre sur les manifestants ; et nous demandons le retour de la démocratie et de l’État de droit au Sénégal, à travers la liberté d’expression, le droit de manifester sans encourir de représailles, le droit de ne pas être d’accord avec les décisions du Président Sall et de son gouvernement. Oui, à la démocratie ! Non, à la dictature ! Contacts presse : Dieynaba SAR : 06 21 74 52 86 Fallou Diakhaté : 06 95 22 36 76 Khady Gning : 06 99 60 22 71

