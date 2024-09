Suisse : Tariq Ramadan condamné en appel à trois ans de prison pour viol, dont un an ferme

XALIMANEWS-Le 5 septembre 2023, l’islamologue suisse Tariq Ramadan a été condamné en appel par la justice suisse pour des faits de viol et de contrainte sexuelle. Cette décision a été prononcée par la Cour de justice genevoise, laquelle a infligé à Tariq Ramadan une peine de trois ans de prison, dont une année de détention ferme.

Ce verdict intervient après que Ramadan avait été acquitté en mai 2023 par le tribunal de première instance. Toutefois, la Cour de justice a annulé cette décision, jugeant que Tariq Ramadan était coupable des accusations portées contre lui, qui incluent des faits de viol et de contrainte sexuelle commis sur une femme en 2008 dans un hôtel à Genève.

Ce revirement de la justice fait suite à une procédure judiciaire complexe et médiatisée, où les témoignages et les preuves ont été réexaminés en détail. La Cour a statué que la quasi-totalité des accusations portées contre Ramadan, initialement dénoncées par la victime, étaient fondées. Cette condamnation représente un tournant dans l’affaire, qui avait suscité un vif débat en Suisse et à l’étranger en raison de la notoriété de Tariq Ramadan, connu pour ses travaux en tant qu’islamologue et intellectuel influent dans les milieux musulmans européens.

L’affaire avait également été largement couverte par les médias, notamment la Radio Télévision Suisse (RTS), qui a confirmé l’information sur cette condamnation. Ramadan, qui a toujours nié les faits, pourrait encore se pourvoir en cassation pour contester cette décision. Cependant, la gravité des charges retenues contre lui et la peine prononcée renforcent la portée de cette condamnation, à la fois sur le plan judiciaire et médiatique.