XALIMANEWS- Moins de deux heures après Manchester City, quatre autres clubs anglais ont décidé de se retirer du projet de création d’une Super Ligue européenne. Il s’agit d’Arsenal, Manchester United, Liverpool et Tottenham. Diverses sources indiquent que Chelsea est déjà dehors aussi. On n’attend que le communiqué du club londonien. Il ne reste donc plus que six clubs officiellement engagés hormis Chelsea : le Real et l’Atlético Madrid, Barcelone, la Juventus, l’Inter Milan et le Milan AC. Mais qui sera le prochain à se retirer ? Une question de temps…

