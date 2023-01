« Après avoir rendu grâce à Allah et prier sur le prophète Mouhamad (PSL), je voudrais exprimer mes sincères remerciements au khalife général des mourides Serigne Mountakha Bachir Mbacké (Qu’Allah lui prête une longue vie et une santé de fer). Le saint homme m’a en effet fait l’honneur de me recevoir ce mercredi à Porokhane. Au cours de cette entrevue, nous avons eu des échanges strictement privés et tenus dans le plus grand secret.

